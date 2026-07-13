Ampliamos: choque frontal en la RN 188 entre Coronel Granada y Ameghino

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 294 de la Ruta Nacional 188, en jurisdicción de los Bomberos de Florentino Ameghino.

De acuerdo con los primeros datos, una camioneta en la que viajaban un hombre de 78 años y una mujer de 71, ambos de Florentino Ameghino, chocó de frente con un automóvil, Renault Duster, conducido por una mujer de 53 años, también oriunda de esa localidad.

Tras el impacto el rodado menor volcó, debiendo la conductora ser trasladada al hospital de Florentino Ameghino con lesiones leves, a simple vista, mientras que la acompañante de la camioneta fue derivada al hospital municipal de General Pinto. El conductor de la camioneta resultó ileso.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Coronel Granada, que luego de tomar la.posta sus pares de Ameggino, se retiraron, continuaron los de Florentino Ameghino, personal de la Policía Vial, efectivos de la Estación de Policía Comunal de Ameghino.

Dado el despliegue requerido, circulación vehicular se fue asistida, sin que se lo cortara en algún mlmento (Fotos: Alejandra Ramos).