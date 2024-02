Alegre reordena la planta de personal municipal

El Intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, se refirió al reordenamiento de personal municipal que está llevando a cabo desde el inicio de su nueva gestión.

“Hicimos un nombramiento de aproximadamente 25 empleados jornalizados y ahora vamos a nombrar otros 25, incorporando a aquellos que estén en condiciones y vamos a subir los módulos a una categoría superior a esa gente que hace tantos años está trabajando en la municipalidad y nunca ha sido reconocida”, aseguró el intendente Gilberto Alegre.

En este sentido explicó que “cuando nos hicimos cargo del gobierno encontramos muchas irregularidades, una de las más complicadas es el tema vinculado con el manejo de la masa salarial que involucra al personal que está en planta temporal, jornalizados desde hace 10, 12 años o más. Rápidamente vimos una solución nombrándolos para que pasen a planta permanente”.

“Ahora también estamos con un tema que es de una injusticia muy grande, porque muchísima gente que está nombrada desde hace años permanece en las categorías iniciales en las cuales fueron nombradas y por eso vamos a otorgar un ascenso generalizado del personal que está hace muchos años con los módulos con que ingresó. Esto no es un tema de horarios, es un tema de módulos”, añadió.

Además, consideró que “esta es una medida que estamos adoptando en este momento y esperamos concluir el 1 de marzo y una vez resueltos estos temas, vamos a dar aumento de sueldo”.

“Lo que nosotros hicimos fue poner a todos los empleados en tabla rasa para ver las situaciones que tiene el personal y en función de eso producir un nuevo ordenamiento que tiene que ver más con la realidad”, explicó Alegre.

Con respecto a los aumentos señaló que “si lo hubiésemos hecho o lo hacemos ahora seguiríamos con las mismas injusticias, porque los que cobran más seguirían haciéndolo y las categorías relegadas cobrarían mucho menos y lo que queremos es que quienes están en las categorías más bajas tengan una consideración por parte del municipio hacia ellos por los años de servicio”.

“Nosotros no nos vamos a hacer cargo de compromisos asumidos por la gestión anterior y no contamos con la capacidad de pago. Cuando el doctor Campana se fue, lo hizo con un arreglo con los gremios con una cláusula gatillo y es una plata que hoy por hoy el municipio no tiene”, reveló.

“Si Campana hizo un acuerdo de esa naturaleza debería haber previsto con qué íbamos a pagar los sueldos cuando se fueran y no tenemos forma, por eso empezamos a hacer el ordenamiento desde el inicio de nuestra gestión. Pensar hoy en día pagar la cláusula gatillo sería aumentar el sueldo de todos los empleados municipales un 40 por ciento y si nosotros tenemos presente que la masa salarial insume el 70 por ciento de todo el presupuesto, subir ese porcentaje significaría no tener ni para pagar la luz y crearíamos una situación financiera muy estrecha”, afirmó.

Finalmente aseguró; “lo que vamos a hacer ahora es reconocer el personal con antigüedad, subirle los módulos y nombrar gente en las categorías dando aumentos paulatinos en la medida en la que la capacidad financiera del municipio lo permita”.

