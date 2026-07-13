Hoy es el Día del Trabajador de la Electricidad, por ese motivo las oficinas de EDEN permanecen cerradas

En Argentina, el Día del Trabajador de la Electricidad se conmemora cada 13 de julio. Esta fecha recuerda la fundación de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF) en 1948, con la participación de 29 organizaciones gremiales.

La fecha quedó constituida un año después, cuando la entidad federativa consiguió la personería gremial y sesionó por primera vez, en el que fue el primer congreso ordinario de Rosario. El 31 de agosto de 1949 se firmó el convenio colectivo de trabajo de alcance nacional para el sector eléctrico.

Entre 1943 y 1948, escasos cinco años, los trabajadores de la electricidad habían logrado forjar una organización sindical de alcance nacional, poderosa y respetada, partiendo prácticamente de la nada. En efecto, en 1943, existían solamente dos sindicatos de Luz y Fuerza: Tucumán (con 24 años de existencia) y Rosario (con 15 años), que habían perdurado gracias al esfuerzo y el sacrificio de hombres luchadores, que luego promovieron la formación de otras organizaciones en todo el país.

Esta es la razón pro la que las oficinas de EDEN, tanto en General Villegas, como en General Pinto, hoy permanecen cerradas al público, garantizando asistencia en caso de emergencias, con la disposición de una guardia activa.

En el caso del Sindicato de Luz y Fuerza Mercedes, filial General Villegas, que abarca ambos distritos, entre otros, emitieron un mensaje conmemorativo: