Se incendió el chalet de una estancia entre General Pinto y Germania

El fuego inició en la madrugada del sábado, a la una aproximadamente, en el chalet principal de la estancia Huaquén, ubicada entre la ciudad cabecera y Germania, en einmediaciones de la estancia La Germania.

Hasta el lugar acurdieron los bomberos de General Pinto, con dos autobombas y los bomberos de Germania que prestaron apoyo con una unidad.

El foco estaba declarado en una de las habitaciones, y el trabajo para extinguirlo se extendió hasta las 4:30 horas, momento en que los voluntarios pudieron regresar a los cuarteles.

No está claro qué provocó el incendio, pero el fuego causó serios daños, afectando prácticamente todo el espacio alcanzado.

A pesar de las consecuencias, éstas fueron solo materiales, y no se registraron afectaciones en las personas que se encontraban en el el lugar al que también acudió el CPR, que dadas las circunstancias no tuvo necesidad de intervenir.