Importante logro de los Bomberos Voluntarios de Germania, adquirieron una unidad forestal 0 kilómetro

La unidad fue aquirida del otro lado del mundo, en China, y en breve estará siendo recibida en el cuartel de Germania, donde prestará servicio.

El autobomba es cien por ciento forestal, determinante para las intervenciones que realizan mayoritariamente los bomberos, dadas las características del lugar en que nos encontramos.

Actualmente las unidades existentes están adaptadas a incendios forestales o de capo, pero aún así presentan serias dificultades para acceder a muchos lugares. La incorporación de vehículos nacidos para este tipo de incendios, permitirá una respuesta más rápida y efectiva para los damnificados.

Esta es una tendencia que se está dando en muchos de los cuarteles de la región. Dadas las extenciones de campo, en las épocas donde los incendios son frecuentes, este tipo de rodados, con la tecnología y prestaciones que cuentan, son hoy una necesidad innegociable.

En el caso de los bomberos de Germania lo es mucho más, ya que, si bien asisten a accidentes, por la ubicación geográfica, y las características de caminos y rutas que rodean a su jurisdicción, es mayor el número de incendios forestales o de malezas, muchas veces muy grandes en los que son requeridos.

Este nuevo autobomba, cuyas fotos son de la fábrica en que se lo está ultimando para la entrega, es un FOTON, modelo FORLAND 0 kilómetro, 4X4, con tanque de 5.000 litros.

Si bien la inversión ronda los sesenta y tres mil dólares, el número final aún no está cerrado, dado que resta el último tramo administrativo al momento de retirarlo del puerto.