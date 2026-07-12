General Villegas: esta mañana, un auto colisionó contra una camioneta estacionada

El choque se produjo hoy alrededor de las 7 de la mañana en la calle Paso, entre Necochea y Belgrano.

La pick, una Volkswagen Amarok, se encntraba estacionada sobre la mano izquierda, frente al domicilio de su propietario, cuando, el auto, una Volkswagen T-cross, conducida por una mujer joven, con acompañantes, la impactó edesde atrás provocándole serios daño en una de sus ruedas, a su vez el vehículo menor, sufrió rituras en su parte delantera.

Los vecinos fueron sorprendidos por la magnitud del ruido que provocó el golpe, por lo que varios se asomaron viendo la escena. Uno de ellos contó a Distrito Interior detalles de lo courrido.

No hubo heridos, aunque se iniciaron actuaciones por parte d ela Policía, a fin de determinar responsabilidades.