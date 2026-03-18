Se lleva a cabo la reunión entre representantes de la clínica Modelo y el intendente en la Municipalidad

Finalmente esta mañana se concretó la reunión entre las partes ante la delicada situacion económoca de la clínica.

El sabado en su paso por FM Peregrina, el intendente manifestó que se reuniríamos pero hasta ese momento no tenían fecha.

En este momento se encuentran junto al intendente y rl Dr. Origsray, médico que atiende en la clínica y Dorector del hospital municipal, los doctores Rodríguez, Brozzi y Lynn.

El principal objetivo es plantear la situacion y tratar de buscar una salida de la que el municipio podría ser parte.