Hoy termina la espera y comienza una nueva etapa para 22 familias, se entregan las viviendas de Iriarte (VIDEO)

Este viernes 10 de julio a las 12:30 horas, en el barrio donde se encuentran las 22 unidades habitacionales en la localidad de Iriarte, perteneciente al Partido de General Pinto, se realizará la entrega en mano d elas llaves a cada uno de los beneficiarios.

Cabe recordar que días pasados se realizó el sorteo en la sede del club San Martín, de la localidad, donde del total de casas, 5 fueron por adjudicación directa, una por discapacidad y cuatro a empleados municipales, y las restantes por sorteo.

El acto, cuebierto por Distrito Interior dejó multiples momentos emotivos, aunque también de frustración en aquellos vecinos que al probar suerte, no la tuvieron, y deberán aguardar una nueva oportunidad, si es que en el camino no concretan este sueño y necesidad que representa la casa propia.

Luego del tiempo establecido por si surgiera alguna incopatibilidad que pudieran tener los beneficiarios, el Ministerio de Hábitat dio el visto bueno para las entregas, las quese concretarán este mediodía.

Oportunamente, Distrito Interior habló con dos de los beneficiarios, que tuvieron la dicha de sacar de la urna el sobre que contenía la casa; dos historias diferentes, para proyectos diferentes, pero con un único fin, proyectar una vida más organizada al haber conseguido el bien más preciado para la indiosincracia argentina: la casa propia.