Un camión pasó de largo en el cruce de Coronel Charlone, permanece en el lugar desde la madrugada

La Ruta 26 que une la provincia de Córdoba, desde Buchardo, con la provincia de Buenos Aires, en Coronel Charlone, y el cruce con el camino asfaltado que va hasta la Ruta Nacional 33, en Piedritas, resulta una trampa para muchos conductores que por desconocimiento o descuido, pasan de largo.

Este fue el caso de un camión Scania que remolca un térmico, esta madrugada, que al circular en sentido Buchardo – Charlone, no dobló a tiempo, produciéndose un efecto tijera con la cabina, lo que le impidió al chofer poder moverlo por sus propios medios, incluso ser removido con otros vehçulos a pesar d elos intentos, con una retro pala y un camión.

Dada su permanencia en el lugar, que no impide el tránsito, aunque lo limita, y representa un riesgo, la Policía se encuentra señalizando el lugar hasta que pueda ser remocido.

El conductor no sufrió lesiones.

Se recomienda precausión a quienes ciculen por el lugar, en este y todos los casos.