El nuevo desafío al que hoy se enfrentaron los bomberos, autos híbridos y la manipulación de sus baterías

El accidente ocurrido esta tarde noche sobre la RN 188, a la altura de la YPF, en la que un automóvil cayó dentro de un profundo zanjón, expuso los desafíso a los que las nuevas tecnologías se enfrentan los bomberos voluntarios.

En este caso el vehículo, de origen asiatico, marca BYD, híbrido, los puso frente a un desafío que resultará cada vez más común, la manipulación, y tratamiento d elas baterías de litio.

Al ver el modo en que los voluntarios trabajaban ante ello, desde Distrito Interior permanecimos en el lugar un lapso mayor al del habitual, para concoer más sobre esta cuestión.

Consultado, una de las autoridades del Cuerpo Activo, contó que efectivamente están ante un nuevo tiempo a la hora de los rescates en siniestros viales, tanto en ruta como en la ciudad, donde cada vez son más frecuentes los autos y otros rodados híbridos o completamente eléctricos, donde las baterias de litio, representan un nuevo estándar a la hora de actuar.

Esto significa que ante la variedad de marcas y procedencias, existe de idéntica manera la ubicación de las baterias; es decir que algunoas se ubican debajo de los asientos, en el bául, incluso en los estribos, entre otros; el único denominador común es un cable de color fluo que las identifica, pero tampoco está ubicado en los mismos lugares en todos los vehículos.

Esta nueva realidad a la que están expuestos los rescatistas es hoy; de hecho, esta publicación surge a instancias del modo en que llevaron a cabo el procedimiento en este accidente.

Cabe agregar también, que no solo los hombres y mujeres del Cuerpo Activo deben contar con la debida capacitación en la localización y manipulación de las baterías, sino que el uso de las herramientas en los diferentes casos, exite a su vez, nuevos cuidados y estándares al manipularlas.

El avance tecnológico trae estos cambios, que exigen cada vez más a los bomberos voluntarios.