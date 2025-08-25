La Policía de General Villegas realizó allanamientos en los que secuestró motos

La Jefa de la comisaría, la subcomisaria Dora Martínez, detalló lo actuado hace horas permitiendo al personal policial local secuestrar varias motos por faltas ala ordenanza vigente en el distrito.

Personal del GTO y de la Estación de Policía Comunal local, juntamente con la Guardia Urbana Municipal, dieron cumplimiento a ordenes allanamiento dispuesta por el Juez de Faltas, Dr. Leiva Martin. Los mismos se llevaron a cabo en domicilios ubicados en la planta urbana.

En este caso se trató de contravenciones por infracciones a la ordenanza N° 6511-24; un menor edad, donde se procedió al secuestro de motocicleta marca Yamaha Criptón 110 cc, sin dominio, y un segundo infractor mayor de edad, secuestrándosele motocicleta marca Bajaj, modelo Rouser 200 cc, como así también caño de escape modificado/ruidoso.

Asimismo durante el transcurso de la semana pasada se realizò medida judicial de allanamiento otorgada también por el Dr. Martín Leiva, donde se procedió al secuestro de motocicleta marca Keller, 110 cc, propiedad de un ciudadano mayor de edad de este medio.

los tres rodados se encuentran alojados en la comisaría local a disposición de la autoridad judicial interviniente.