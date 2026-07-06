La zona: murió un hombre por la explosión de un tambor de 200 litros cuando lo cortaba con una amoladora

El trágico hecho ocurrido este domingo en un galpón de calle Brandsen 228, en la ciudad de Bragado. La víctima fue identificada como Miguel Noir, de 40 años, quien falleció en el acto.

De acuerdo con la información oficial, el hombre se encontraba cortando con una amoladora un tambor de 200 litros con restos de thinner. Durante esa tarea, a causa de la combustión, se produjo una explosión que le provocó la muerte de manera instantánea.

La causa fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte”. En el lugar trabajaron Policía Científica y Bomberos, además de personal de Guardia Urbana y Policía Comunal, mientras que la autopsia fue programada para este lunes en el Hospital Municipal de Chivilcoy. La investigación continúa bajo la intervención de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Mercedes, informó El Megáfono, de Bragado.