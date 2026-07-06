La Policía investiga un importante robo que fue advertido el fin de semana en General Villegas

Los moradores de una vivienda ubicada sobre la calle Rivadavia, entre San Martín y Arenales, hallaron al llegar al inmueble el interior revuelto, posteriormente, comprobaron el faltante de diferentes elementos de valor como alhajas, armas y una importante suma de dinero.

Según informaron las autoridades policiales, las víctimas se encontraban de viaje cuando ocurrió el hecho, por lo que resulta determinante el uso de cámara del sistema público y privadas para la recolección de pruebas a fin de dar con el o los autores.

El ingreso se produjo por un ventiluz que da a un patio, lo que puede dar indicios que el modus operandi del o los delincuentes resulta conocido.

Em el lugar, el día sábado por la tarde noche trabajó la Policía Científica en el levantamiento de rastros.