General Pinto: este sábado vuelve el cine al Salón Cultural, doble función y entrada gratuita

El Salón Cultural vuelve a contar con l aproyección de películas aptas para todo público, capaces de reunir a toda la familia.

Este sábado en dos funciones, a las 16 y a las 19:30 horas, con entrada libre y gratuita.

Cabe destacar que las ubicaciones son por orden de llegada.

La película que se proyectará es Avatar: Fuego y Ceniza.

Con esta propuesta la comunidad vuelve a tener los fines de semana, sin necesidad que sea una fecha especial, fin de semana largo, o vacaciones, la posibilidad de disfrutar de esta propuesta. General Pinto no cuenta con cine, por lo tanto, este arte, vivido de una manera colectiva, permite a quienes concurran, vivir una experiencia diferente, aprovechando el fin de semana y sobre todo compartiendo en comunidad.