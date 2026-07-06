Decenas de motos invadieron General Villegas provocando molestias, y a la Policía (VIDEO)

Decenas de motociclistas, entre ellos de Ameghino, América, Carlos Tejedor y Piedritas, se reunieron en General Villegas durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, para luego invadir las calles, haciendo sentir el rigor de los escapes reformados, manejando de manera temeraria.

Esta conducta se da coincidentemente luego que la Policía ejecutara allanamientos simultáneos en Piedritas y la ciudad cabecera, justamente pro este tipo de actitudes que están fuera de la Ley , y alteran las calma de las comunidades. A su vez exponen de manera absoluta las limitaciones que existen para la Policía y la Guardia Urbana de actuar ante estas situaciones.

El video grabado por un vecino, muestra la actitud pasiva en la que deben caer los uniformados porque simplemente no pueden actuar. Muchos pueden ser identificados, pero las órdenes que debe emitir la justicia, a través de sus funcionarios para ir por ellos y sus motos, se demoran más de lo conveniente. El resultado de esta descincronización quedó a la vista de todos este fin de semana.

Estas imágenes muestran a un motociclista, seguro que no actuarán en contra de él porque pondrían en riesgo su integridad, mofarse d ela presencia policial, acelerando en círculos, haciendo willie frente al patrullero y luego realizando cortes.

Los llamados a la comisaría y a la GUM por parte d elos vecinos se multiplicaron durante horas, aumentando, suponemos, la impotencia de aquellos que están para cuidar a la población y garantizar el orden público.

Lo ocurrido, una provocación en sí, es una muestra indiscutible de la necesidad urgente que existe en la comunidad que todas las autoridades se pongan los pantalones largos y procedan, o den las explicaciones con absoluta sinceridad a los vecinos, caiga quien caiga.