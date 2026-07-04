Desmantelada y con piezas cambiadas, así hallaron la moto robada esta madrugada

Tal como informamos en la publicación anterior la moto Zanella ZB, 110 cc. fue hallada en una vivienda de las inmediaciones del lugar donde hiras antes fue sustraída.

Sin plásticos, y otras piezas sacadas y/o reemplazadas, la moto había sido comercializada por el autor del robo, presumiblemente, un menor que está a meses de cumplir los 18 años, vecino de la víctima, que se domicilio a la vuelta de la UDI y sede de la Patrulla Rural.

Para dar con la moto, su dueña pagó la recompensa que había prometido.

Mientras tanto la Policía trabaja en la investigación, valiéndose, entre otras pruebas, imágenes de cámaras de seguridad que habrían permitido su identificación.