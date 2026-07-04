Entre la madrugada y la mañana de hoy robaron una moto en General Villegas, hubo novedades

El rodado, una Zanella ZB 110 cc. fue robada hoy entre las 2 y las 8 horas de calle Batalla del Buceo entre San Lorenzo y Chacabuco.

Su propietaria, Lorena Duarte, contó a Distrito Interior que la moto estaba guardada adentro de un galpón en el patio de la casa, detrás de una heladera y trabada, sin la llave; aún así lograron sustraerla.

Desde que advirtieron el faltante comenzó por parte de la familia una intensa búsqueda, que dio como resultado el hallazgo de algunos restos de los plásticos, esta Zanella es blanca con detalle celestes, esparcidos en la calle, a pocos metros de donde la robaron.

La última noticia indica que tras la obtención de un dato, por el que pagaron una recompensa, lograron recuoersrls, aunque desmantelada.

El autor sería un menor de 17 años.