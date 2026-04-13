URGENTE: los médicos no atenderán pacientes de PAMI por 72 horas

Esta mañana fue confirmada la noticia por los médicos que atienden a los afiliados de la obra social nacional de los jubilados.

Este lunes, martes y miércoles inclusive no atenderán PAMI, y desde el jueves comienza el cobro del copago (un extra por consulta), cuyo monto aún no ha sido definida.

El paro que es a nivel nacional tiene adhesión en todo el Partido de General Villegas.

Los motivos surgen luego que las autoridades del Directorio de PAMI decidieran modificar los valores del pago que los profesionales perciben, lo que representa una quita del 30% aproximadamente.