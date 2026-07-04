Este sábado asume el nuevo presidente del Rotary Club General Pinto

Hoy sábado a las 11 horas se realizará el cambio de autoridades del Rotary club General Pinto; Ana María, Carreira le cede el cargo a Guillermo Castellani.

El acto, que tendrá lugar en uno de los salones del cuartel de Bomberos Voluntarios, va a contar con la presencia de la rotaria Kathrin Wenner y su esposo Sebastian Wenner, ambos de Alemania, y padres de Maximilian, joven que se encuentra en General Pinto terminando su intercambio de jóvenes (RYE) de Rotary internacional.

El Rotary Club Marburg, al cual pertenece Kathrin, es el sponsor internacional en la Subvención Global, que el club pintense está llevando a cabo para la compra de un autobomba forestal para los bomberos voluntarios de General Pinto, para lo cual hacen un aporte muy importante de dinero junto al club Beaufort y al club Perry, ambos Estados Unidos, esto se suma al aporte que hace el Rotary Club de Pinto y también la Fundación Rotaria.

Teniendo en cuenta estos detalles, la asunción que se dará en horas tiene carácter de «muy especial».