General Pinto: estuvieron a una carrera de repetir la hazaña en Palermo, dos primeros puestos y un segundo, el mismo día (VIDEO)

Lautaro Bruno, del stud El Murmullo, de General Pinto, estuvo muy cerca de repetir la hazaña de hace un tiempo, donde el mismo día ganó las tres carreras en las que presentó caballos que se encuentran bajo su cuidado, el de su padre y el equipo que lo acompaña, nada más y nada menos que en la pista de Palermo.

En esta oportunidad, sus caballos corrieron un viernes y luego el lunes, donde se dieron dos primeros puestos y un valioso segundo, quedando muy cerca de repetir, no obstante este logro volvió a poner a General Pinto el un lugar destacado, haciendo que el ambiente de la elite del turf mire hacia el stud de Bruno que una vez más no dejó dudas.

Enterados, desde Distrito Interior, entrevistamos a Lautaro, quien contó los detalles de cada carrera y particularidades de cada animal que las protagonizó, destacando la confianza de los dueños en él su gente.

También analizó el presente del turf y su capacidad para generar trabajo de manera directa e indirecta, deporte, hobby o pasión que no escapa a la crisis económica.

Bruno reconoció que estos logros, además de una inmensa alegría en el momento, posiciona al stud, y los servicios que ofrecen, en un lugar destacado, que lo ayudan a continuar profundizando el método de trabajo, con ganas renovadas por los resultados.