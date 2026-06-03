Desde hoy se implementa en las escuelas de General Villegas el Programa de Salud Escolar Bonaerense

El Programa de Salud Escolar Bonaerense es una iniciativa del gobierno de la Provincia de Buenos Aires que busca garantizar el acceso al derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes. Nace del trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y la Dirección General de Cultura y Educación y su implementación se lleva adelante de manera articulada con los municipios adheridos a través de la firma de convenios, tal el caso reciente de Genera Villegas.

Su objetivo es detectar oportunamente problemas de salud, promover hábitos saludables, prevenir enfermedades y hacer un seguimiento del crecimiento y desarrollo, comentaron la Dra. Silvina Riat, titular de Epidemiología, y el Dr. Luis Irigaray, Director del hospital municipal.

Hoy, 3 de junio, la primera jornada se realizará en el turno mañana en dos escuelas. De 8 a 10 en la E.P. N°3 – De 10:30 a 12 en la E.P. N° 2.

El viernes 5, en la E.P. N° 46 en ambos turnos. Por la mañana de 10 a 12 horas, y por la tarde de 13 a 15.

El resto de las fechas son:

Miércoles 10 por la mañana de 10 a 12 en la E.P. N° 17 – Por la tarde en la E.P. N°3, DE 13 a 15 horas.

Viernes 12 en la E.P. N°1 por la tarde de 13 a 16 horas.

Miércoles 17, por la tarde en la E.P. N° 17, de 12 a 16 horas.

Viernes 19, en la E.P. N° 45, por la tarde de 13 a 16 horas.

En el caso de la ciudad cabecera, dada la cantidad de alumnos, está dirigido, como lo establece el programa originalmente a alumnos de primer grado. Se espera llegar al 100% de esta franja; unos 900 alumnos aproximadamente.

En el caso de todos los pueblos del distrito, por la matrícula, que es notablemente menor, se aplicará en todos los niveles educativos, en fechas que se darán a conocer oportunamente.

La estrategia se desarrolla con la participación de equipos de salud interdisciplinarios e incluye la evaluación clínica general, la evaluación de agudeza visual, la revisión odontológica y el control de esquemas de vacunación y aplicación de vacunas en caso de que corresponda. Además, cada jornada integra talleres de promoción de la salud y prevención de enfermedades, a través de juegos y actividades grupales.

Al finalizar, las familias reciben una constancia firmada y sellada por profesionales, con el detalle de la evaluación y el estado de vacunación. Este documento podrá utilizarse para el ingreso escolar, la realización de actividad física no competitiva y para personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La propuesta busca acercar la salud a las escuelas y a las familias, trabajando en conjunto con la comunidad, concluyeron ambos médicos.