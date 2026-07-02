En pocos días funcionará la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) fija en General Villegas

La planta, cuyas instalaciones y equipos ya están operativos se encuentra ubicada en el Parque Industrial; el propietario de la misma, que luego de dos años de gestión, logró la habilitación para la puesta en marcha que se produciría la semana próxima, es Daniel Carballido. El empresario, perteneciente a una familia local tradicional, es también el dueño de la fábrica y reparación de acoplados cuyo nombre es su apellido, que en breve la trasladará, también, al Parque Industrial.

La Revisión Técnica Obligatoria (RTO) es una inspección mecánica y técnica que permite conocer el estado de vehículos y motovehículos, y determinar si cuenta con las condiciones mínimas que garanticen la seguridad del conductor, la de los pasajeros del vehículo y también los usuarios de la vía pública. El Gobierno Nacional implementó el servicio RTO (Ley 24.449 y 26.363) de carácter obligatorio, para todo el parque automotor radicado en el territorio nacional, conforme lo dispone la normativa vigente. La RTO tiene por objeto prevenir y evitar los accidentes de tránsito causados por defectos del vehículo, y disminuir la contaminación ambiental.

Las plantas más cercanas actualmente funcionan en General Pico (LP) y Venado Tuerto (SF), lo que en sí es una gran ventaja para quienes la requieran, ya que se contempla que el ahorro en combustible para trasladarse a verificar cubrirá el costo en la de General Villegas. Otra ventaja, además del ahorro en tiempo, es que si se requiere una reparación, la misma se podrá hacer en la ciudad.

Esta planta verifica camiones, colectivos, combis, utilitarios (Renault Kangoo, etc), camionetas como la Fiat Toro, entre otras; es de destacar que todo vehículo que transporte carga, debe contar, por Ley, con la RTO.

Daniel Carballido, que esta tarde permitió a Distrito Interior visitar el lugar y dio algunos detalles, contó que tomó la decisión de llevar adelante este ambicioso proyecto por la demanda y la necesidad que observó en los propios clientes. La gente manifiesta la importancia que tendría contar con una planta de este tipo en la ciudad, y fue a partir de ello que inició con las averiguaciones, los trámites, la obra, hasta llegar a la habilitación que ya es un hecho.

El funcionamiento se dará a partir de la semana próxima, por esa razón en las próximas horas se darán a conocer los números y formas de contacto, mientras el personal que trabajará en ella, está recibiendo las últimas horas de capacitación. Inicialmente ocho personas trabajarán en el lugar.

Si uno observa a los alrededores (la planta de la RTO) se encuentra pegada al predio de VIA (Veterinarias Integradas de Argentina), se pueden ver obras complementarias como la calle que conducirá desde la RN 188 hasta el enorme tinglado; ya está autorizado por Vialidad Nacional el ingreso desde la traza nacional para los vehículos de afuera.

La pregunta que surgió fue si se realizará la VTV provincial que actualmente, en el caso de General Villegas, como de otras ciudades de la zona, llega una vez por año con una planta móvil (que por estos días se encuentra en Villegas). Momentáneamente es la única verificación que no se realizará, dado que la empresa VTV tiene vigente un convenio con la Provincia que no lo permite; no obstante, técnicamente Carballido cuenta con todo lo necesario para realizarla, por lo que no tardaría mucho tiempo en tener luz verde.

Con este nuevo espacio General Villegas y la zona suma valor agregado, obteniendo, por iniciativa privada, un servicio que es obligatorio y por lo tanto necesario. Más aún teniendo en cuenta que el parque automotor de camiones del distrito es uno de los más importantes de la provincia. A su vez muchas unidades que hoy lo hacen en otros puntos, visitarán Villegas, lo que generará indirectamente dinero que circulará localmente.