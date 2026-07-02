Vedia marcha hoy por la adolescente de 14 años atacada a golpes por tres menores (VIDEO)

La comunidad de Vedia, en el partido de Leandro N. Alem, se movilizará este jueves desde las 19 horas para reclamar justicia y mayor seguridad tras la brutal agresión sufrida por una adolescente de 14 años, un caso que generó una profunda conmoción luego de que se difundiera un video del ataque.

La convocatoria fue impulsada por vecinos y contará con la participación de la familia de la víctima, que exigirá el esclarecimiento del hecho y medidas que garanticen la protección de la menor.

En paralelo con la movilización, la causa registró un importante avance judicial. El fiscal Matías Noberasco solicitó la detención de las tres menores acusadas de participar en la agresión, pedido que ahora deberá ser resuelto por el juez de Garantías interviniente.

El violento episodio ocurrió el pasado 27 de junio en el patio de una vivienda. De acuerdo con la investigación, la adolescente fue atacada por tres menores que la golpearon, la insultaron y la humillaron, mientras una de ellas registraba la secuencia con un teléfono celular. El video se convirtió en una de las principales pruebas del expediente.

Además, la causa fue recalificada y ahora las imputaciones son por coacción y robo calificado. Según la investigación, las agresoras habrían golpeado a la víctima para obligarla a pedir perdón y, durante el ataque, le sustrajeron un buzo que posteriormente fue recuperado.

Como parte de la investigación, la Justicia realizó tres allanamientos en los que secuestró teléfonos celulares, prendas de vestir y el palo que habría sido utilizado durante la agresión. Los dispositivos serán sometidos a pericias para reconstruir lo ocurrido antes, durante y después del violento episodio.

De acuerdo con fuentes judiciales, si bien la calificación contempla una pena excarcelable y no se considera que existiera intención de matar a la víctima, sí se avanzará con medidas de protección, entre ellas una restricción perimetral para resguardar a la adolescente.

La marcha de este jueves buscará expresar el reclamo de una comunidad que, conmovida por el caso, exige respuestas de la Justicia y mayores garantías de seguridad para evitar que hechos de estas características vuelvan a repetirse.