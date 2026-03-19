Zonal: una vez más, la importancia de donar órganos

Un procedimiento de ablación realizado en el Hospital Municipal de Trenque Lauquen por personal del INCUCAI en un paciente mayor de edad derivó en un operativo coordinado para trasladar los órganos por la ciudad hasta el aeródromo local y luego ser derivados por vuelo sanitario para salvar nuevas vidas.

La información fue conocida a través de la cuenta de los Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen que trabajaron en el operativo para hacer un traslado seguro y efectivo de los órganos, con el objetivo de darle la oportunidad de vida a otra persona en otro punto de la provincia.

Todo comenzó sobre las 14.50 cuando los Bomberos fueron informados del aterrizaje de un avión sanitario en nuestra ciudad y se trazó una ruta segura desde el Hospital hasta el Ñanco lauquen. La dotación estuvo a cargo del Bombero Alexis Ríos.

“La dotación aguarda la llegada del avión sanitario y realiza prevención en el aterrizaje. Luego se aguarda a que el personal médico descienda el material del INCUCAI para ser transportado hacia el hospital local”, informaron los bomberos.

Siendo las 18:15hs se reactiva el operativo: la dotación bomberil sale del Hospital local para acompañar a la ambulancia que transportaba los órganos “por lo que se realiza acompañamiento para despejar el camino y que sea trasladado de forma rápida hacia el Ñancolauquen donde estaba esperando el avión para partir”.

“De parte de bomberos voluntarios de trenque lauquen hacemos extenso el agradecimiento a Protección Ciudadana, nosocomio local, INCUCAI y personal de evacuación aérea por el excelente trabajo realizado, en estas situaciones es donde se ve que el trabajo en equipo es fundamental para que todo salga más que bien”, publicó Data Trenque.