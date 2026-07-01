La Sociedad Rural de General Villegas fortaleció su vínculo con la Escuela Agropecuaria en una jornada de intercambio

Representantes de la entidad y del Ateneo Juvenil compartieron experiencias con alumnos y docentes, presentaron las acciones que desarrolla la institución y entregaron computadoras a estudiantes becados del curso de Perito Clasificador de Cereales, Oleaginosas y Legumbres.

La Sociedad Rural de General Villegas realizó una jornada de intercambio en la Escuela Agropecuaria con el propósito de acercar la institución a los estudiantes, promover el diálogo con los futuros profesionales del agro y dar a conocer las distintas acciones que lleva adelante la entidad.

La actividad contó con la participación de Mariana Quiroga, integrante de la Comisión Directiva; Guillermina Beiersdorf, gerente de la Sociedad Rural; y los integrantes del Ateneo Juvenil Matías Illarramendi, exalumno de la Escuela Agraria, y Ramiro Montecino.

Durante el encuentro, Mariana Quiroga expuso sobre el rol de la dirigencia agropecuaria, la gestión institucional y los desafíos que plantea la incorporación de la inteligencia artificial al sector.

Por su parte, Guillermina Beiersdorf presentó el trabajo gremial, social y educativo que desarrolla la Sociedad Rural de General Villegas. Además, ante la consulta de un docente sobre las posibilidades de inserción laboral de los estudiantes, dio a conocer la Bolsa de Trabajo de la institución como una herramienta para facilitar el vínculo entre los futuros egresados y las empresas del sector.

Uno de los momentos más enriquecedores de la jornada fue el intercambio con los representantes del Ateneo Juvenil. Matías Illarramendi compartió su experiencia como exalumno de la Escuela Agraria y su participación en el Ateneo, mientras que Ramiro Montecino relató cómo este espacio contribuyó a su formación personal y profesional, además de presentar AgroPampa, un proyecto surgido a partir de ese recorrido. Ambos invitaron a los estudiantes a sumarse al Ateneo como un ámbito de formación, participación e intercambio de ideas.

Como cierre de la jornada, la Sociedad Rural hizo entrega de dos computadoras destinadas a alumnos becados que cursan la carrera de Perito Clasificador de Cereales, Oleaginosas y Legumbres. Los estudiantes asumieron el compromiso de utilizarlas durante su formación y, una vez finalizado el cursado, dejarlas a disposición de la Escuela Agraria para que puedan ser aprovechadas por las próximas promociones.

Desde la Sociedad Rural de General Villegas destacaron el valor de generar estos espacios de encuentro con las instituciones educativas, convencidos de que el trabajo conjunto entre la educación y las entidades del sector fortalece la formación de los jóvenes y contribuye al desarrollo de la comunidad. Asimismo, expresaron su intención de continuar promoviendo este tipo de iniciativas en el futuro.