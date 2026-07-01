Alegre habló de la gestión entra las restricciones económicas y las obras proyectadas (VIDEO)

El intendente de General Villegas confirmó el ingreso de una importante cantidad de dinero por parte del Gobierno provincial, luego que éste obtuviera un préstamo internacional, con ese dinero, se planifica la culminación de obras de cordón cuneta en el barrio Bonito y piedra caliza en el barrio Atardecer.

Por otra parte, se refirió al convenio que cerrará con una empresa para la instalación de radares controladores de velocidad en la RN 188, frente al barrio El Cruce.

Crítico con el corralón municipal, dijo que ese es un agujero negro que deben solucionar, porque no consiguen aún, ordenarlo para que el funcionamiento sea óptimo y alcancen los recursos; en ese sentido sugirió cambios, inclusive de personal. Se quejó de LLA que no acompañan al desarrollo ya que se oponen a todo, incluso, cuando el Gobierno Nacional pretende el achicamiento del Estado, en lo local, exigen que éste de respuesta.

El primer mandatario, se refirió a otros temas que resultan de interés para la comunidad, la que reclama mejoras en las calles, camino, y otras prestaciones en los barrios, entre ellos, la creación de un CAPS en una vivienda que se encuentra en Chassaing Este y Vieytes, donada pro un vecino, con el que se pretende acercar la salud a vecinos de sectores como el barrio El Cruce, el más alejado del hospital. Aumento a municipales, obras en general, hospital, los pueblos; fueron otros de los temas tocados en la nota realizada en su despacho.