Esta tarde: usurparon una vivienda en la calle principal de General Villegas, rápidamente fueron desalojados

Un hombre, tres mujeres, acompañados por niños, fueron retirados esta tarde del interior de una vivienda que se encuentra ubicada sobre la calle Moreno casi Sarmiento, arteria principal de General Villegas.

El inmueble actualmente se encuentra deshabitado, dado que los herederos se encuentran en plena etapa sucesoria, aunque hay una persona interesada que la señó recientemente.

Fueron los vecinos quienes al ver el movimiento extraño dieron aviso a los propietarios, quienes de inmediato se hicieron presente obligando a los usurpadores a abandonar el lugar.

Para ingresar, el hombre había violentado una reja y puerta traseras con el uso de una masa y un cortafierro, una ventana lateral estaba abierta y en el interior había una garrafa y bolsos que habían traído consigo estas personas.

Luego del aviso a la Policía que intervino, los usurpadores depusieron la actitud y se marcharon del lugar.

Dado lo vivido, según manifestaron a Distrito Interior, los dueño dispusieron seguridad para los próximos días, hasta tanto determinen qué medidas definitivas adoptarán para evitar estos hechos.