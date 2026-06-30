Tecnología: ¿A qué edad debería un chico empezar a utilizar la IA (y el teléfono celular)? (VIDEO)

Ezequiel Vincet, profesor y Subsecretario de Modernización de General Villegas, a cargo del Polo Tecnológico, cada semana aborda diferentes temas vinculados a su expertíz, en FM Peregrina (92.9), trayendo al llano diferentes temas que resultan de interés e invitan al análisis.

En este caso lo hizo con la pregunta ¿a qué edad debería un chico empezar a utilizar la IA?, lo que aplica también al teléfono celular.

La temática surge a partir del anuncio de Noruega de prohibir, desde el mes de agosto de este año, el uso de la Inteligencia Artificial en sus colegios a alumnos de 6 a 13 años, por considerar que impide el desarrollo de algunas habilidades fundamentales para la vida, como la escritura en manuscrito o la resolución de problemas, por citar algunos.

Desde ese punto como disparador, esta medida debería comenzar a tener tan tenida en cuenta como en en el sistema educativo más avanzado de Europa.