Conoce el listado de beneficiarios de las viviendas sorteadas en Iriarte

El pasado 26 de este mes la municipalidad de General Pinto, a través de la Delegación, sorteó en Iriarte las 22 viviendas sociales, recientemente culminadas.

Del total, 5 fueron con adjudicación directa, una por el cupo de discapacidad, 4 para empleados municipales, y las restantes 17 por sorteo.

Por el cupo de Discapacidad

Quiñones, Elián Rodrigo y Medina, Gabriela Ayelén

Empleados municipales

Herrera, Roberto Omar

Malla Sandra Lorena y Peralta Héctor Javier

Perini, Nélida Mabel

Robledo, Fabiana Luján y Loza, Juan Pablo

Por sorteo

Batista, Macarena Elizabet y Loza, Cristian Alejandro

Caballero, Analía Rosana y Altamiranda, Nicolás Ariel

Cortez, Jorgelina Soledad

Cortez, Noelia y Alanís, Andrés Rodrigo

Ferreyra, Verónica Adriana y Quiroga, Sergio Ramón

Godoy, Lorena y Rodríguez, Sergio Emanuel

Graciano, Yanina Maricel

Ibarra, Liliana Graciela y Roulier, Martín Hernán

Larcebeau, Leonela Jimena

Mendiburu, Natalia Milagros y Malla, ángel Ezequiel

Nievas, Milagro Belén y Pieretto, Claudio Agustín

Perini, Jaquelina

Perini, Silvina Inés y Malla, Mauricio Javier

Ramirez, Melina Ailen y Luna, Daniel Ezequiel

Rosales, Carassai Macarena

Salguero, Carolina Elisabeth y Malla, José Carlos

Vertiz, Mariana