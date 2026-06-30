Conoce el listado de beneficiarios de las viviendas sorteadas en Iriarte
El pasado 26 de este mes la municipalidad de General Pinto, a través de la Delegación, sorteó en Iriarte las 22 viviendas sociales, recientemente culminadas.
Del total, 5 fueron con adjudicación directa, una por el cupo de discapacidad, 4 para empleados municipales, y las restantes 17 por sorteo.
Por el cupo de Discapacidad
Quiñones, Elián Rodrigo y Medina, Gabriela Ayelén
Empleados municipales
Herrera, Roberto Omar
Malla Sandra Lorena y Peralta Héctor Javier
Perini, Nélida Mabel
Robledo, Fabiana Luján y Loza, Juan Pablo
Por sorteo
Batista, Macarena Elizabet y Loza, Cristian Alejandro
Caballero, Analía Rosana y Altamiranda, Nicolás Ariel
Cortez, Jorgelina Soledad
Cortez, Noelia y Alanís, Andrés Rodrigo
Ferreyra, Verónica Adriana y Quiroga, Sergio Ramón
Godoy, Lorena y Rodríguez, Sergio Emanuel
Graciano, Yanina Maricel
Ibarra, Liliana Graciela y Roulier, Martín Hernán
Larcebeau, Leonela Jimena
Mendiburu, Natalia Milagros y Malla, ángel Ezequiel
Nievas, Milagro Belén y Pieretto, Claudio Agustín
Perini, Jaquelina
Perini, Silvina Inés y Malla, Mauricio Javier
Ramirez, Melina Ailen y Luna, Daniel Ezequiel
Rosales, Carassai Macarena
Salguero, Carolina Elisabeth y Malla, José Carlos
Vertiz, Mariana