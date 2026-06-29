El equipo sub 18 de handball de General Pinto se consagró Campeón en el torneo de la AJUBAL (VIDEO)

Esta tarde el equipo sub 18 de la Escuela Municipal de Handball, se quedó con el torneo Apertura de la Asociación Juninense de Balonmano al vencer por 28 tantos a 22 al equipo de Rivadavia de Junín, en Chacabuco.

Los dirigidos por el profesor Ramiro Farotto, este año fueron por la revancha y logaron alzar la copa. En 2025 resultaron subcampeones del Clausura en la misma categoría.

El compromiso de los jugadores y el técnico mostraron con este triunfo una clara maduración dentro del deporte insignia de General Pinto, tan popular como el fútbol.

Consultado por Distrito Interior, Farotto dijo que es momento de celebrar, y analizar cómo continuarán las competencias para ellos, por el momento saben que vienen nuevos desafíos y hay propuestas competitivas que están siendo analizadas.

El equipo de mayores, también jugó esta tarde, en el marco de la séptima y última fecha, quedando en el cuarto lugar de la tabla.

Para los campeones, el regreso a la ciudad significó un recibimiento con caravana, y esta noche cenaban junto al profesor festejando la conquista.