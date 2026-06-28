Un perrito murió de frío en la calle, provocando una fuerte reflexión sobre el rol de los humanos ante las temperaturas extremas

La muerte de un perro callejero en plena vía pública de Jujuy generó tristeza e indignación en las redes sociales y volvió a poner en foco la difícil situación que atraviesan miles de animales durante las jornadas de frío extremo.

La imagen del animal sin vida, un caniche, que no sería el único que ha corrido la misma suerte por la misma causa, se convirtió en una dolorosa postal del invierno y despertó numerosos mensajes de reflexión sobre la importancia de brindar ayuda a los callejeritos que permanecen expuestos a las bajas temperaturas.

Especialistas y organizaciones proteccionistas recuerdan que acciones simples, como ofrecer una manta, un refugio temporal, agua y alimento, pueden marcar la diferencia y, en muchos casos, salvar una vida

El pequeño animal de la imagen fue encontrado muerto en la avenida Belgrano del barrio 23 de Agosto, en Palpalá; dato que confirma se trata de un hecho tan lamentable como real, que invita a pensar el aporte que podemos hacer, para evitar estos desenlaces en cualquier punto del país, todo el año.