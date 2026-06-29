Esta semana darán a conocer si se habilita la pesca en el Parque de General Villegas

Luego de una importante mortandad de peces, especialmente pejerreyes, ocurrida tiempo atrás, en los que los análisis no permitieron volver a habilitar la pesca hasta el momento.

Cumpliendo con el protocolo, se tomó una nueva muestra y envió a Junín días pasados, la que, de dar bien, permitirá habilitar la pesca.

Realizadas las consultas esta tarde, Distrito Interior, supo por los funcionarios competentes, que el viernes a última hora habrían llegado los resultados, los que serán evaluados en las próximas horas para tomar una decisión que se dará a conocer.

Luciana Pratto, titular del área bajo la cual se encuentra Medio Ambiente, dijo que a simple vista la situación estaría saneada, no obstante, hasta tanto los análisis demuestren que efectivamente es así, no se habilitará, enfatizó.

La pesca en el Parque Municipal, que da buenos ejemplares, reúne habitualmente a diario a un importante número de amantes de este deporte que encuentran en el espejo de agua urbano, un lugar cómodo con todo lo necesario para disfrutar del pique.