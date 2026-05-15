General Villegas: violento choque entre una moto y un auto, hay una persona trasladada por el SAME (VIDEO)

Esta mañana en la intersección de Belgrano y Castelli, una moto impactó contra un auto; la moto circulaba por Belgrano, el auto por Castelli.

Cuando pasaba la esquina, el rodado mayor fue impactado en el lateral izquierdo, a la altura del conductor, siendo dañado el guardabarro y puerta.

El motociclista, que sufrió un fuerte golpe, quedó tendido en el piso delante del Renault Stepway, siendo asistido por el personal de Emergencias y trasladado al hospital.

Debido a que hay una persona herida, el lugar permanece custodiado por la Policía hasta tanto se determine el estado de salud de éste, para iniciar con las tareas de rigor o retirar los vehículos.