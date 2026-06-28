El público «inundó» el Molino Fénix para acompañar la Muestra de Talleres en Proceso que propuso Cultura

La Secretaría de Cultura propuso para la tarde del sábado, desde las 14 hasta las 17 horas, en el Molino Fénix una actividad propia con matices diferentes a las anteriores que se han llevado a cabo; esta vez se trató de una gran clase abierta de la mayoría e los talleres que el área de la Municipalidad de General Villegas cuenta.

La Muestra de Talleres en Proceso, mostró el modo en que cada taller trabaja en clase, una forma dinámica de compartir con el público la manera en que se aprende y ejercita lo que se va aprendiendo o se ha logrado a esta altura del año.

Desde cestería, pasando por pintura, tejido, costura, zumba, marroquinería, hasta cocina, entre otros, le dieron al salón del Molino Fénix un marco donde primó la creatividad, la alegría y la sociabilización, que estuvieron enmarcados en la previa al partido que la selección nacional disputó por la noche frente a Jordania, por la cantidad de banderines y otros motivos con los colores celeste y blanco, incluso, como se ve en la foto de portada, vistiendo las camisetas del equipo en algunas de las coreografías.

El lugar por momentos se tornó difícil de recorrerlo debido a la cantidad de gente presente; a los familiares y amigos de los participantes, se sumaron los vecinos que encontraron en esta idea una manera de escaparle a la rutina, en un horario cómodo de fin de semana, donde el tiempo meteorológico acompañó con so y una temperatura agradable.

El Director de Cultura, Christian Francucci, había expresado días pasados cuando realizó la invitación, que esta movida no solo perseguía el encuentro y la difusión de los talleres (más de 100 actualmente se llevan a cabo en todo el distrito), sino mostrar la manera en que se trabaja y los resultados, a nivel social, y en algunos casos hasta económicos que se logran, teniendo en cuenta dos aspectos, el individual y el colectivo; es decir que hay personas que logran encontrar un sentido a los días, descubriendo nuevas habilidades y haciendo nuevos amigos, al tiempo que incluso lo aprendido puede representar como en varios casos, una nueva forma de ingreso para la economía familiar, pero lo que hace a esto común es el aspecto colectivo, donde se cultivan las relaciones interpersonales, se ejercita lo social. De allí que los talleres culturales sean uno de los pilares fundamentales de Gestión, remarcó oportunamente.

Dada la respuesta obtenida, sin que haya sido anunciado aún, habrá seguramente una nueva muestra de Talleres en Proceso, incluso, para darle la oportunidad a talleristas y alumnos de los pueblos que se muestren, y otros que debido al espacio no pudieron estar en esta oportunidad.