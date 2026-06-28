Genera Villegas: el incendio de una vivienda causó daños totales

En la tarde del sábado, antes de las 15 horas, una precaria vivienda construida en el barrio Evita (conocido como El Chaparral), ubicada en cercanías del predio del CEC, se incendio, siendo afectada en su totalidad por el fuego que no permitió salvar nada de lo que había en su interior.

Un lector de Distrito Interior, presente en el lugar, comentó que el damnificado se encuentra construyendo una nueva vivienda en la llamada quinta de Abaca, donde el municipio loteo recientemente; mientras tanto se encontraba habitando el inmueble dañado.

A pesar de la intervención de los bomberos que arribaron con dos dotaciones, resultó imposible impedir que las llamas causaran tan grave daño.

No trascendieron las causas que originaron el foco ígneo.