Copa del Mundo, 16vos del final: fechas, horarios y cruces de los 16vos de final del Mundial 2026

Cómo es el cronograma y los cruces de los 16vos de final del Mundial 2026

La programación oficial dispuesta por la FIFA distribuye los 16 partidos eliminatorios en las diferentes sedes de la siguiente manera:

Domingo 28 de junio:

Sudáfrica vs. Canadá — 16:00 (Los Ángeles Stadium).

Lunes 29 de junio:

Brasil vs. Japón — 14:00 (Houston Stadium).

Alemania vs. Paraguay — 17:30 (Boston Stadium).

Países Bajos vs. Marruecos — 22:00 (Estadio Monterrey).

Martes 30 de junio:

Costa de Marfil vs. Noruega — 14:00 (Dallas Stadium).

Francia vs. Suecia — 18:00 (New York New Jersey Stadium).

México vs. Ecuador — 22:00 (Estadio Ciudad de México).

Miércoles 1 de julio:

Inglaterra vs. RD Congo — 13:00 (Atlanta Stadium).

Bélgica vs. Senegal — 17:00 (Seattle Stadium).

Estados Unidos vs. Bosnia — 21:00 (San Francisco Bay Area Stadium).

Jueves 2 de julio:

España vs. Austria — 16:00 (Los Ángeles Stadium).

Portugal vs. Croacia — 20:00 (Toronto Stadium).

Viernes 3 de julio:

Suiza vs. Argelia — 00:00 (BC Place Vancouver).

Australia vs. Egipto — 15:00 (Dallas Stadium).

Argentina vs. Cabo Verde — 19:00 (Miami Stadium).

Colombia vs. Ghana — 22:30 (Kansas City Stadium). Cómo es el reglamento de los 16vos de final en caso de empate El sistema de competencia será exactamente el mismo que se utiliza habitualmente en las fases decisivas de los Mundiales. Al tratarse de partidos a eliminación directa, el reglamento de la FIFA estipula los siguientes mecanismos para definir al clasificado a la próxima ronda:

Tiempo reglamentario: Se juegan los 90 minutos tradicionales.

Tiempo suplementario: En caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno .

Tanda de penales: Si la paridad persiste tras el alargue, el ganador de la llave se definirá mediante una serie de penales.