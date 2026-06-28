El nuevo formato establece que los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, junto con los ocho mejores terceros, obtendrán su boleto a esta instancia. A partir de allí comenzará formalmente la etapa de eliminación directa, la cual se disputará entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio de 2026.
Copa del Mundo, 16vos del final: fechas, horarios y cruces de los 16vos de final del Mundial 2026
La máxima cita del fútbol internacional ingresa en su etapa más vibrante, marcando un punto de inflexión absoluto en la historia de la competencia. La FIFA introdujo una novedad histórica en el Mundial 2026: con el aumento de participantes de 32 a 48 equipos, el torneo cuenta por primera vez con una ronda de 16vos de final. Esta fase eliminatoria reúne a un total de 32 selecciones y marca el inicio definitivo de los mano a mano rumbo al ansiado título ecuménico, una instancia en la que la Selección Argentina ya se encuentra debidamente clasificada.
Cómo es el cronograma y los cruces de los 16vos de final del Mundial 2026
La programación oficial dispuesta por la FIFA distribuye los 16 partidos eliminatorios en las diferentes sedes de la siguiente manera:
-
Domingo 28 de junio:
-
Sudáfrica vs. Canadá — 16:00 (Los Ángeles Stadium).
-
Lunes 29 de junio:
-
Brasil vs. Japón — 14:00 (Houston Stadium).
-
Alemania vs. Paraguay — 17:30 (Boston Stadium).
-
Países Bajos vs. Marruecos — 22:00 (Estadio Monterrey).
-
Martes 30 de junio:
-
Costa de Marfil vs. Noruega — 14:00 (Dallas Stadium).
-
Francia vs. Suecia — 18:00 (New York New Jersey Stadium).
-
México vs. Ecuador — 22:00 (Estadio Ciudad de México).
-
Miércoles 1 de julio:
-
Inglaterra vs. RD Congo — 13:00 (Atlanta Stadium).
-
Bélgica vs. Senegal — 17:00 (Seattle Stadium).
-
Estados Unidos vs. Bosnia — 21:00 (San Francisco Bay Area Stadium).
-
Jueves 2 de julio:
-
España vs. Austria — 16:00 (Los Ángeles Stadium).
-
Portugal vs. Croacia — 20:00 (Toronto Stadium).
-
Viernes 3 de julio:
-
Suiza vs. Argelia — 00:00 (BC Place Vancouver).
-
Australia vs. Egipto — 15:00 (Dallas Stadium).
-
Argentina vs. Cabo Verde — 19:00 (Miami Stadium).
-
Colombia vs. Ghana — 22:30 (Kansas City Stadium).
Cómo es el reglamento de los 16vos de final en caso de empate
El sistema de competencia será exactamente el mismo que se utiliza habitualmente en las fases decisivas de los Mundiales. Al tratarse de partidos a eliminación directa, el reglamento de la FIFA estipula los siguientes mecanismos para definir al clasificado a la próxima ronda:
-
Tiempo reglamentario: Se juegan los 90 minutos tradicionales.
-
Tiempo suplementario: En caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno.
-
Tanda de penales: Si la paridad persiste tras el alargue, el ganador de la llave se definirá mediante una serie de penales.