Allanamientos en Villegas y Piedritas: El resultado fueron ocho motos secuestradas, también escapes ruidosos

Antes del amanecer, en el aero club, se reunió a una importante cantidad de efectivos de la DDI Trenque Lauquen con asiento en General Villegas, GTO, GAD Trenque Lauquen, Vial y CPR General Villegas y Guardia Urbana, coordinados por la Policía Comunal que apenas amaneció iniciaron las tareas en diferentes domicilios de Piedritas y la ciudad cabecera donde se libraron ordenes de allanamientos a partir de videos viralizados días pasados por varios motociclistas en ambos lugares realizando maniobrar temerarias y cortes.

El Jefe de la Estación de Policía Comunal, el subcomisario Aldo Varas, quien destacó el valor del aporte del Centro de Monitoreo Municipal, dependiente de la Secretaría de Seguridad de General Villegas, mediante el cual se pudieron identificar a los infractores, precisó que se logró el secuestro de una decena de motos y varios escapes anti reglamentarios.

La autoridad policial destacó la rapidez con que esta vez se pudieron realizar los allanamientos, entendiendo por esto, que hasta el momento había una demora en la liberación de los mismos; en estos casos es fundamental el trabajo conjunto con el Juzgado de Faltas Municipal, a cargo de Martín Leiva.

Dado los resultados, Varas consideró positivo el resultado del trabajo, que permitió retirar del circuito urbano, tanto en General Villegas como Piedritas, las unidades, muchas de ellas de 250 y 300 cc. con las que se vulneró la seguridad y violó las normas de tránsito en tantas oportunidades poniendo en riesgo a la población, como a si mismos.