Auto y moto protagonizaron un fuerte choque en General Villegas

Esta tarde se produjo una fuerte colisión entre una moto y un automóvil, en una de las esquinas del Hogar de Ancianos «Dr. Lamas».

La moto, una Gilera 200 cc. era conducida por un hombre joven, y circulaba por la calle Juan B. Justo, en tanto el auto, en el que se movilizaba una familia lo hacía por Isturiz, en dirección a Estrada.

No están claras las condiciones, pero si se aprecia que el rodado menor impactó contra la puerta delantera derecha del auto y luego dio contra el paragolpes, produciéndose la violenta caída del motociclista quien fue trasladado al hospital en ambulancia acusando dolor en un tobillo.

A pesar de lo ocurrido, transcurridos unos 30 minutos, el conductor de la moto regresó al lugar, movilizándose por sus propios medios, realizando algunas consultas sobre la situación sobre su rodado y se retiró del lugar.

Luego de ellos, personal policial, y de la Guardia Urbana, que preservaba la escena, levantaron la moto, habilitando el tránsito libremente.