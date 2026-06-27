La Policía halló la moto sustraída esta madrugada en General Villegas

La moto, una Bajaj Dominar 400 cc. había sido abandonada en el barrio Evita, conocido como El Chaparral.

Al rodado le faltaban algunas piezas, como ocurre habitualmente, pero, clmo se observa, no fue desmantelada en su totalidad.

Los cacos la descartaron luego de robarla esta madrugada a las 2;00 horas aproximadamente de la vivienda ubicada en calle Matheu al 219 de la ex quinta Bilesio.

Su propietario, Agustín Scarola, expresó al saber de la recuperación: «Quiero agradecer a toda la comisaría de General Villegas y al GTO local que en conjunto trabajaron rápidamente para localizar la moto sustraida esta madrugada … le agradezco de corazón … pese que ya estaban desarmandola, se logró recuperar y estoy totalmente agradecido . Pese a que ahora tengo q volver a ponerla en condiciones … sigo agradecido».

La moto en breve será entregada a su propietario.