AMPLIAMOS: allanamiento, secuestro de arma, droga y un aprehendido en General Pinto

En el marco de una investigación judicial, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal de General Pinto, con la colaboración del Grupo GAD Lincoln, dio cumplimiento a una orden de allanamiento dispuesta por la Justicia en un domicilio de la ciudad cabecera, comienza detallando la gacetilla que cuenta con la firma del comisario Luis Aiassa, Jede de la comisaría.

Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro de un arma de fuego, municiones, estupefacientes, según pudo saber Distrito Interior se trata de cocaína en pequeñas cantidades, y demás elementos de interés probatorio para la investigación.

Asimismo, se concretó la aprehensión de un hombre de 43 años.

La causa se instruye bajo la carátula «Tenencia Ilegal de Arma de Fuego e Infracción a la Ley 23.737», con intervención de la UFI y J N.º 6 y de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes. El aprehendido quedó a disposición de la Justicia y será trasladado a sede judicial para prestar declaración indagatoria.