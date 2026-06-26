Un millón de pesos de recompensa por una moto que robaron esta madrugada en General Villegas

El damnificado, quien radicó la denuncia esta mañana, dijo a Distrito Interior, que a quien le aporte datos concretos que le permitan ubicar el rodado, le abonará un millón de pesos en concepto de recompensa (Celular de contacto: 3388419171).

La moto es una Bajaj Dominar 400 cc, color negro, que se encontraba en el interior del garaje de su casa, ubicada en la calle Matheu 219, casi esquina Isturiz, (ex quinta Bilesio).

«Estaba estacionada adentro del garaje, que es abierto, especificó Agustín Scarola, la víctima, quien por las cámaras de seguridad pudo determinar que le fue sustraída a las 2:10 horas de hoy.