Un comisionista de General Villegas chocó en la RN 7 entre Chacabuco y Junín

El utilitario en el que viajaba, lo hace habitualmente a Capital Federal, impactó de atrás contra el acoplado que era tirado por un camión, de acuerdo a lo publicado por el sitio Junín 24. No fueron establecidas las causas de la colisión.

Los daños se produjeron principalmente en el rodado menor, que sufrió la rotura del frente, como se observa, a la altura del volante.

En este caso, el conductor, resultó ileso, no obstante el SAME que intervino en el lugar, lo asistió y evaluó.

El incidente tuvo lugar ayer miércoles en las primeras horas de la tarde.