Volcó una camioneta entre Bunge y Charlone, el conductor fue trasladado al hospital

El hecho fue esta madrugada, momentos antes del amanecer en la ruta que une ambas localidades.

Un vecino de Emilio V. Bunge, de unos 34 años, único ocupante de la Ford Ranger, se movilizaba en dirección a Charlone cuando perdió el control despistándose hacia la banquina donde protagonizó un grave accidente.

Tras varios tumbos, el rodado quedó destrozado. El conductor sufrió diversas lesiones. Trauma encefalocraneano, escoriaciones y quebraduras costales. Su cuadro no revestiría gravedad.

Esta mañana permanecía internado en el hospital municipal.

Trabajaron bomberos, policías y personal de salud de la localidad.