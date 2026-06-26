Juicio por fumigaciones: absolvieron a los productores agropecuarios pero condenaron a dos funcionarios de Pergamino

La Justicia Federal de Rosario dio a conocer este jueves el esperado fallo del juicio por las fumigaciones en Pergamino, una causa que durante años fue considerada un posible precedente en materia de responsabilidad penal por el uso de agroquímicos.

El Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario resolvió absolver a los siete productores agropecuarios e imputados al concluir que, si bien quedó acreditado que la exposición a fitosanitarios puede generar daños ambientales y afectar la salud de las personas, no se logró demostrar la responsabilidad penal individual de los acusados conforme a la legislación vigente.

Los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodríguez y Elena Dilario sostuvieron que existen evidencias científicas sobre los riesgos de vivir cerca de zonas de aplicación de agroquímicos, pero remarcaron que durante el proceso no se reunieron pruebas suficientes para atribuir el delito de contaminación ambiental previsto en la Ley 24.051.

Entre los absueltos se encuentran los productores Fernando Cortese, Mario Roces, Víctor Tiribó, Carlos Sabatini y Hugo Sabatini, además del ingeniero agrónomo José Luis Grattone y el aplicador Cristian Taboada, quienes enfrentaban distintas acusaciones vinculadas con aplicaciones realizadas entre 2011 y 2019.

Condena para funcionarios municipales

El fallo sí encontró responsabilidad en el accionar de Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, integrantes de la Dirección de Ambiente Rural de Pergamino, quienes fueron condenados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Ambos recibieron dos años de prisión de ejecución condicional, cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y la obligación de cumplir tareas comunitarias, entre otras condiciones impuestas por el tribunal.

Según los magistrados, durante el juicio quedó demostrado que existieron reiteradas denuncias y advertencias de vecinos que no fueron debidamente atendidas, lo que derivó en una falta de controles oficiales sobre las aplicaciones de agroquímicos.

Incluso, los jueces señalaron que esa ausencia de fiscalización dificultó la obtención de pruebas que permitieran establecer responsabilidades penales sobre los demás imputados.

Piden investigar responsabilidades superiores

En los fundamentos del fallo, el Tribunal aclaró que los funcionarios condenados representaban «los eslabones más bajos de la cadena de responsabilidad» dentro del municipio y solicitó que se investigue el accionar del intendente de Pergamino, Javier Martínez, durante los años en que ocurrieron los hechos denunciados.

Asimismo, los magistrados propusieron la conformación de una mesa de diálogo entre autoridades, productores, especialistas y vecinos para avanzar hacia regulaciones sostenibles sobre las aplicaciones de fitosanitarios, al considerar que el conflicto requiere soluciones integrales y no únicamente respuestas desde el ámbito penal.

Durante la lectura del veredicto también remarcaron que «un juez penal no es un superhéroe», sino que debe aplicar la legislación vigente, aun cuando las normas actuales puedan resultar insuficientes para resolver conflictos ambientales complejos.

La causa se había iniciado tras la denuncia de una familia que atribuyó problemas de salud a la exposición a agroquímicos, mientras que la Fiscalía Federal había solicitado penas de hasta cuatro años y tres meses de prisión, además de la inhabilitación para ejercer actividades agropecuarias y el decomiso de campos considerados contaminados. (Fuente: Pergamino Virtual)