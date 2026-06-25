Rotary General Pinto ya trabaja en el acondicionamiento de su sede propia

En julio de 2024 el Rotary Club General Pinto recibió la donación de lo que será su sede por parte de la comisión de la disuelta Sociedad de Beneficencia «Rufino Tibaldi».

Una vez concluidas las tramitaciones, los rotarios iniciaron un largo camino que este año comenzó a materializarse.

Ya se puede ver la obra en marcha, y observar las primeras mejoras. El techo requería su reemplazo completo, fundamental para poder avanzar por el resto de la estructura, para la cual se han adquirido una importante cantidad de materiales.

Prácticamente desde su inicio, al no contar con casa propia, los rotarios se reunen en una sala interna del cuartel de Bomberos y cuentan con el Banco de Elementos Ortopédicos cuyo depósito se encuentra en la Cooperativa de Agua Potable..

Este logro les permitirá una proyección diferente, no solamente porque los mayores, como los adolescentes, constituidos en Rotaract, contarán con un espacio propio y regular, sino porque podrán organizar diferentes actividades y darle otras utilidades más allá d elo mencionado.

Desde hace unos años a esta parte Rotary tiene un protagonismo en la sociedad que lo muestra muy activo, con intercambios internacionales, becas, y otras acciones pro comunidad como la reciente obtención de una subvención internacional cuyo destino es la compra de un autobomba forestal para Bomberos Voluntarios.

De allí que toda propuesta que surja de la institución identificada con la rueda, tenga aceptación y respuesta de los vecinos de todo el distrito.