«AMPLIAMOS: El camión estaba estacionado en la banquina, se volcó por la carga viva»

Esta mañana cerca de las 10:30 horas un camión jaula, doble piso, perteneciente a la firma Don Rosendo, volcó sobre la banquina en la RN 33, frente al establecimiento San Eduardo, ubicado entre General Villegas y América.

El propietario de la firma a la que pertenece el camión Scania contó a Distrito Interior que el accidente se produjo cuando el chofer, al salir del feed lot, que funciona en el lugar, estacionó sobre la banquina.

La carga viva, produjo el vuelco que se dio sobre el lateral izquierdo de la unidad.

Los daños materiales se observan principalmente en la cabina y la jaula, la que debió ser intervenida para retirar los animales que fueron siendo ingresados al establecimiento a medida que eran retirados, por ese motivo se observaba gente a caballo en el lugar.

El chofer no sufrió heridas, y solamente un animal murió producto de lo ocurrido.

El tránsito permaneció interrumpido pro lapsos, a medida que se iban realizando los trabajos requeridos.

En el lugar trabajaron efectivos de las policías Comunal, de Seguridad Vial y CPR.