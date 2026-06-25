Una de las grúas de J.L.R. se dirige a retirar el camión volcado, la importancia de contar en General Villegas con estos implementos

El equipo que fue captado dirigiéndose al lugar del vuelco del camión esta mañana, acaba de ser adquirido por la firma propiedad de Jorge López.

El empresario que se dedica a la instalación y desmantelamientos de plantas de silos, entre otras grandes estructuras, cuenta desde hace unos años con grúas de gran porte, las que operan en diferentes puntos del país.

La que levantará y retirará al camión volcado frente al establecimiento San Eduardo, es uno de los cuatro equipos de izaje, con los que cuenta López, que al ampliar la oferta, logró que suceda lo mismo con la demanda hacia sus servicios.

Este episodio, que puede resultar menor, permite poner en valor, la importancia de contar en General Villegas con este tipo de implementos y servicios que dan respuesta inmediata y efectiva ante una eventualidad de este tipo. En otro momento, tal vez para concretar esta tarea se debían esperar varias hora o días. Hoy, se requiere de un breve lapso.

El movimiento que la región tiene por diferentes aspectos comerciales, amerita estas inversiones que además requieren de personal capacitado, lo que también representa nuevas oportunidades laborales.