La Municipalidad de General Villegas licita cinco viviendas para atender emergencias sociales

En el marco de las políticas destinadas a brindar respuestas concretas a familias en situación de vulnerabilidad, la Municipalidad de General Villegas llevó adelante el martes 23 de junio la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Privada N° 13, destinada a la adquisición de cinco viviendas sociales industrializadas.

El acto administrativo estuvo encabezado por el intendente municipal Gilberto Alegre y contó con la participación de la secretaria de Gobierno, Valeria Iglesias; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Gisela Bollini; el director de Obras Públicas, Marcelo Elgue; personal de la Oficina de Compras y representantes de las firmas interesadas en la convocatoria.

La licitación contempla un presupuesto oficial de $118.500.000 (ciento dieciocho millones quinientos mil pesos) y un plazo de ejecución y entrega de 60 días.

De acuerdo con la memoria descriptiva elaborada por la Dirección de Obras Públicas, la iniciativa prevé la adquisición de cinco viviendas destinadas a familias de escasos recursos, que serán implantadas en la planta urbana de la localidad correspondiente.

Las unidades habitacionales tendrán una superficie cubierta mínima de 27 metros cuadrados, contarán con dos dormitorios, cocina-comedor y sanitario, y serán ejecutadas mediante un sistema constructivo premoldeado o industrializado.

Asimismo, la contratación comprende la ejecución integral de las obras, incluyendo la construcción de plateas, instalación de las viviendas, conexiones de agua, cloacas, electricidad y gas, colocación de aberturas, sanitarios, accesorios, pisos y revestimientos, bajo la modalidad de obra “llave en mano”.

Durante el acto se presentaron tres oferentes:

Viviendas Patagonia S.R.L., con una oferta de $118.500.000 (ciento dieciocho millones quinientos mil pesos).

Berón, Facundo Nahuel, con una propuesta de $105.975.000 (ciento cinco millones novecientos setenta y cinco mil pesos).

Alegretti, Alejandro, con una oferta de $146.055.000 (ciento cuarenta y seis millones cincuenta y cinco mil pesos).

Durante la apertura, los oferentes dejaron constancia que la empresa Alegretti presentó la documentación con observaciones debido a que el pliego se encontraba incompleto.

Finalizada la apertura de sobres, la documentación ingresada quedó sujeta al análisis técnico, administrativo y legal correspondiente, conforme a los procedimientos establecidos por la normativa vigente, para posteriormente avanzar con la adjudicación.