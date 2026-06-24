General Pinto extrañó la tradicional fogata de San Juan, que se realizó en otro momento del año

Desde hace años la Escuela Primaria N° 30 de la ciudad de General Pinto realizó cada año, los días 23 de julio, la fogata de San Juan, la que le otorgó un sello distintivo al colegio que lograba movilizar cada tarde noche a ciento de personas que se reunían alrededor del fuego para cumplir con este ritual.

Este año sin embargo, a pesar de haber sido realizada en otra fecha y en otro contexto, anoche, momento en que debía arder la enorme fogata con la que se comprometen otras instituciones, no solamente educativas, la luz del fuego no iluminó.

Ante la consulta de aquellos lectores que supieron o entendieron los motivos, realizamos las averiguaciones del caso, obteniendo de las fuentes, los motivos de este cambio.

Cada año en febrero las instituciones hacen sus plenarias, donde se construyen acuerdos para mejorar las prácticas educativas.

En la misma se resignifica el Proyecto Institucional que es el vehículo para que las leyes y normativa vigentes se cumplan en las instituciones.

Los directivos son garantes y en este caso para garantizar que la institución sea cada vez más inclusiva se decidió, en total acuerdo, mantener la tradicional fogata, con chocolate y torta, con otra impronta como la de «APERTURA JEBOS» (Juegos Escolares Bonaerenses) ya que las áreas de Artística y Educación Física unen a toda la comunidad y abarcan a la totalidad de los estudiantes sin que nadie quede excluido.

Esta nueva propuesta tuvo la aprobación y respaldo de la comunidad educativa actual, de Jefatura Distrital, de Consejo Escolar y del municipio que fueron quienes realizaron los aportes de todo lo necesario para llevarla a cabo.

Se dio por entendido que todos los cambios tienen sus pro y sus contras, pero la apuesta más importante, la que se destaca, y alcanzó el objetivo, fue y es, la de una una escuela inclusiva.