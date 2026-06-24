Un hombre descompensado, se incrustó en una vivienda con su auto

Anoche alrededor de las 20 horas, un hombre de unos 80 años se descompensó cuando circulaba por la calle Berutti, en General Villegas, a bordo de un Renault Clío.

Al superar Rivadavia se desvió hacia su derecha, subió a a vereda y terminó la marcha contra un tapial en el frente de una vivienda, previo a haber pasado entre dos carteles de ofertas de un comercio ubicado en esa esquina.

Dado su estado de salud, fue trasladado por una ambulancia del SAME al hospital donde fue asistido.

Sobre los daños, éstos fueron solamente materiales, tanto en el inmueble como en el rodado.

Cabe destacar, que habiendo un comercio a metros del lugar donde ocurrió el hecho, no hubo personas afectadas.